Στις 14 Μαΐου κλείδωσε η ημερομηνία για τις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, όπως είπε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας επισήμως την ημερομηνία των εκλογών.

«Όπως είναι γνωστό, η κανονική ημερομηνία των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών ήταν η 18η Ιουνίου. Ωστόσο, αισθανθήκαμε την ανάγκη να επικαιροποιήσουμε αυτή την ημερομηνία. Στις μελέτες που πραγματοποιήσαμε με αυτή την κατανόηση, διαπιστώσαμε ότι η Κυριακή 14 Μαΐου ήταν η καταλληλότερη ημερομηνία» είπε σε διάγγελμά του ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του την περασμένη εβδομάδα, «έδειξε» ότι οι εκλογές στην Τουρκία θα γίνουν στις 14 Μαΐου, ημερομηνία με πολλούς πολιτικούς και ιστορικούς συμβολισμούς στην Τουρκία.

«Όσοι δεν αποδέχονται την Τουρκία, η οποία διαθέτει μια σταθερή υποδομή έργων και υπηρεσιών, στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες, θα αντισταθούν μέχρι τέλους. Ωστόσο, έχουμε αποδείξει στον κόσμο ότι μπορούμε να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία και το μέλλον μας» είπε στη συνέχεια ο Ερντογάν.

«Έχουμε μετατρέψει την Τουρκία από μια χώρα που πνιγόταν στις κρίσεις του παρελθόντος σε μια Τουρκία που μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος και σημείωσε: «Ακόμη και τα όνειρά τους δεν μπορούν να φτάσουν εκεί που έφτασαν οι πράξεις μας».

Σε συνάντηση με νέους της Προύσας χθες ο Ταγίπ Ερντογάν έλεγε πως «όλα θα τελειώσουν» στις 14 Μαΐου, υπονοώντας και επιβεβαιώνοντας ότι αυτή θα είναι η ημερομηνία των εκλογών.

Υπενθυμίζουμε πως την Παρασκευή, ο σύμβουλος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, του ηγέτη των Κεμαλιστών στην Τουρκία, ανέφερε πως 6 κόμματα της αντιπολίτευσης θα ανακοινώσουν κοινό υποψήφιο στην εκλογική μάχη απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, το CHP και το κεντροδεξιό εθνικιστικό İYİ Parti (Καλό Κόμμα) έχουν συμμαχήσει με τέσσερα μικρότερα κόμματα με πρόγραμμα να επιδιώξουν να ακυρώσουν την εκτελεστική προεδρία του Ερντογάν και να επιστρέψει η χώρα στο προηγούμενο κοινοβουλευτικό σύστημα.

Οι συμβολισμοί της 14ης Μαΐου για τον Ερντογάν

Η επιλογή της 14ης Μαΐου δεν ήταν τυχαία από τον Τούρκο πρόεδρο καθώς στην ομιλία του αναφέρθηκε στον «αείμνηστο Μεντερές», ο οποίος έχει αποτελέσει διαχρονικά, πηγή έμπνευσης για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πολιτικό που υπήρξε πολύ κοντά στον ισλαμισμό στη γειτονική χώρα στο παρελθόν.

Ωστόσο, προκαλεί απορία η επιλογή του εν λόγω Τούρκου πολιτικού, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το σκοτεινό και διόλου ευτυχές τέλος τόσο του πολιτικού του βίου, όσο και της ίδιας του της ζωής.

Πώς επηρεάζει η απόφαση Ερντογάν την Ελλάδα

Έχοντας και επίσημα ανακοινωθεί από τον Ερντογάν ότι κάλπες στην Τουρκία θα στηθούν στις 14 Μαΐου 2023, η πλάστιγγα γέρνει και «κλειδώνει» το πιο πιθανόν για τις πρώτες εθνικές εκλογές στις 9 Απριλίου με την κυβέρνηση κατά πάσα πιθανότητα να τις ανακοινώνει στα μέσα Μαρτίου.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Και ουσιαστικά θα γίνουν σε χρονικό σημείο που πρακτικά θα έχουμε εξαντλήσει την τετραετία» έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παρελθόν.

Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν χαρακτηριστικά από τις αρχές του έτους, πως ο πρωθυπουργός είναι συνεπής στη δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος της 4ετίας. Θα προσδιορίσει ο ίδιος ποια είναι η κατάλληλη ημερομηνία από τον Απρίλιο και μετά.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Bursa youth gathering confirms country's elections date, saying "I am grateful to God that we will be walking side by side with you, our first-time voting youth, in the elections that will be held on May 14" pic.twitter.com/FlR94ACWxi