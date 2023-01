Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ελικόπτερο έπεσε σε κτήριο που στεγάζει παιδικό σταθμό στο Κίεβο. Μάλιστα, ανάμεσά στους νεκρούς είναι και ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Το ελικόπτερο έπεσε σε κτήριο της πόλης Μπρόβαρι κοντά στο Κίεβο, ενώ νεκροί είναι – μεταξύ άλλων – ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων, Ντένις Μοναστίρσκι, ο αναπληρωτής του, άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Παράλληλα, τουλάχιστον δύο παιδιά έχουν ήδη ανασυρθεί νεκρά.

Έχουμε πληροφορίες για 16 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο υπουργός Εσωτερικών, ο υφυπουργός του και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Minister of Internal Affairs Denys Monastyrskyi, his 1st deputy Yevhen Yenin and Ministry's state secretary Yurii Lubkovych died today in Kyiv region.



My colleagues, my friends. What a tragic loss. Deepest condolences to their families. pic.twitter.com/oRV7qew7OZ