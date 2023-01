Ενές Καντέρ: Επικήρυξη από την Τουρκία για 500.000 δολάρια

Καταζητείται από την Τουρκία ο γνωστός μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ, ο οποίος είναι δηλωμένος εχθρός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρώην σέντερ των Σέλτικς επικυρήχθηκε από την κυβέρνηση Ερντογάν με το ποσό των 500.000 δολαρίων.

Ο Καντέρ θεωρήθηκε από τον πρόεδρο της Τουρκίας μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης επειδή υποστήριξε τον Φετουλάχ Γκιουλέν και πλέον είναι στην «Λίστα των Καταζητούμενων Τρομοκρατών».

«Πριν από την επικήρυξη οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κυνηγούσαν όσους βρισκόταν στη λίστα, όμως πλέον άπαντες θα το κάνουν αφού θέλουν τα λεφτά» είπε ο Καντέρ στην New York Post.

