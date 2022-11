Αδιανόητη δήλωση από τον πορνοστάρ πατέρα του 22χρονου μακελάρη: Ευτυχώς ο γιος μου δεν είναι gay

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ένας 22χρονος άνοιξε πυρ στο Club Q, ένα δημοφιλές ΛΟΑΤΚΙ+ club στο Κολοράντο Σπρινγκς των ΗΠΑ. Οι θαμώνες του μαγαζιού ήταν εκείνοι που αφόπλισαν τον δράστη της επίθεσης, ενώ ήδη είχε στερήσει τη ζωή πέντε ατόμων και είχε τραυματίσει ακόμη 18 άτομα.

Ο Anderson Lee Aldrich, που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση στο δημοφιλές ΛΟΑΤΚΙ+ club στο Κολοράντο, εμφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη (23.11.2022) ενώπιον των δικαστικών Αρχών μέσω βιντεοκλήσης από τις φυλακές. Καθ’ όλη την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 22χρονος καθόταν σκυφτός σε αναπηρικό καροτσάκι.

Το κίνητρο της επίθεσης ερευνάται ακόμη με τις Αρχές να δηλώνουν ότι ο 22χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και έγκλημα μίσους και να αποφασίζεται η κράτηση του, χωρίς εγγύηση, μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία.

Η νομική ομάδα του Anderson Lee Aldrich ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο 22χρονος προσδιορίζεται ως… non-binary. Ο 22χρονος αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 6 Δεκεμβρίου.

Ιδιαίτερη εντύπωση πάντως προκαλούν τα όσα δήλωσε ο πατέρας του 22χρονου, σε συνέντευξή του μετά την αιματηρή επίθεση. «Χαίρομαι που δεν είναι ομοφυλόφιλος» επαναλαμβάνει αρκετές φορές ο Aaron Brink, μιλώντας στην κάμερα του CBS 8.

Περιγράφοντας την στιγμή που τον κάλεσε ένας δικηγόρος για να τον ενημερώσει για την επίθεση στο Club Q, ο 48χρονος πρώην πορνοστάρ είπε ότι αρχικά ανησύχησε ότι ο 22χρονος γιος του είναι ομοφυλόφιλος. «Τρόμαξα. Είπα μέσα μου “γαμ@το, είναι γκέι; Αλλά τελικά δεν είναι γκέι» λέει χαρακτηριστικά στην κάμερα του CBS 8, αφήνοντας έναν εμφατικό στεναγμό ανακούφισης. «Είμαι Μορμόνος. Είμαι συντηρητικός Ρεπουμπλικανός και εμείς δεν δεχόμαστε την ομοφυλοφιλία» προσθέτει.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting... And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE