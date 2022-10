Στρίπερ σε γηροκομείο: Ηλικιωμένη έπαθε καρδιακή προσβολή την ώρα που χόρευαν

Το στριπτίζ πάρτι σε ένα γηροκομείο στην Κολομβία δεν πήγε όπως το περίμεναν. Μια ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται πως έπαθε καρδιακή προσβολή την ώρα που οι ημίγυμνοι άντρες χόρευαν κοντά της.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram από την influencer Νάντια Καρταγκένα και δείχνει γυναίκες και άντρες στρίπερ στο γηροκομείο να χορεύουν.

Κάποια στιγμή όμως που στρίπερ χορεύουν μια γυναίκα πιάνει το στήθος της και χάνει την ισορροπία της. Σπεύδουν να της δώσουν νερό και καλούν ασθενοφόρο.

«Σήμερα διοργάνωσα ένα ερωτικό πάρτι σε ηλικιωμένους και τρόμαξα όσο δεν έχω τρομάξει στη ζωή μου γιατί δεν περίμενα αυτό που συνέβη και η αλήθεια είναι ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ήθελα απλά να τους χαρίσω μερικές στιγμές χαράς και δεν περίμενα μια τέτοια εξέλιξη» έγραψε η Κολομβιανή influencer για την περιπέτεια της ηλικιωμένης, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ωστόσο η συγγνώμη της δεν έγινε αποδεκτή από αρκετούς από τους 30.500 followers της οι οποίοι, μεταξύ άλλων, σχολίασαν «το παράκανες», «εντάξει να κάνεις ένα πάρτι αλλά όχι με τέτοιο θέμα», «ντροπή αυτό που έκανες, είναι τόσο λυπηρό».

Shock moment STRIPPERS party at nursing home & dance with pensioners in stunt https://t.co/pBrrjEjjH7