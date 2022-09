Ρωσική πυραυλική επίθεση σε ανθρωπιστικό κομβόι στη Ζαπορίζια, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου.

Για τουλάχιστον 23 νεκρούς και 28 τραυματίες κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες.

Ειδικότερα, μια οχηματοπομπή που μετέφερε ουκρανούς πολίτες επλήγη νωρίτερα σήμερα από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, όπως είπε ο κυβερνήτης της και σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν τουλάχιστον 23 νεκροί και 28 τραυματίες.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, οι διασώστες βρίσκονται εκεί», έγραψε στο Telegram ο Ολεξάντρ Σταρούκ.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες πριν την επίσημη τελετή προσάρτησης από την Ρωσία των περιοχών, Χερσώνα, Ζαπορίζια, Ντονέσκ και Λουχάνσκ.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια φρικτή σκηνή με νεκρούς και τραυματίες να κείτονται στο δρόμο, ενώ αναφορές αναφέρουν ότι το κομβόι χτυπήθηκε περισσότερες από δώδεκα φορές.

Οι ρωσικές κατοχικές αρχές κατηγόρησαν το Κίεβο για το φονικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο μιας "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", όπως την χαρακτηρίζει, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στοχοθετεί αμάχους.

Οι ρωσικές αρχές κατοχής στην επαρχία Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας κατηγόρησαν το Κίεβο ότι ευθύνεται για το θανατηφόρο πλήγμα εναντίον μιας οχηματοπομπής, από το οποίο σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι.

"Οι Ουκρανοί μαχητές διέπραξαν ακόμη μία τρομοκρατική πράξη. Αφού είδαν ότι οι κάτοικοι πήγαιναν μαζικά προς την (κατεχόμενη) περιοχή της Ζαπορίζια, έπληξαν οχηματοπομπή δεκάδων αυτοκινήτων αμάχων", ανέφερε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ στο Telegram.

At least 23 people were killed because of #Russia's rocket attack on a civilian humanitarian convoy on the outskirts of #Zaporizhzhia.



At least 28 people were wounded. All the victims are civilians. pic.twitter.com/O7nAIEHoRh