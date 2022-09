Αφγανιστάν: Έκρηξη σε εκπαιδευτικό οργανισμό στην Καμπούλ – Τουλάχιστον 19 νεκροί

Έκρηξη έπληξε σήμερα Παρασκευή (30/9) εκπαιδευτικό οργανισμό σε δυτικό τομέα της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν. Υπάρχουν θύματα, μετέδωσαν αφγανικά μέσα ενημέρωσης και έκανε γνωστό εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν από την επίθεση καμικάζι που πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την ώρα που έφθαναν εκεί σπουδαστές.

«Οι σπουδαστές ετοιμάζονταν για ένα διαγώνισμα όταν ένας καμικάζι ανατινάχθηκε μέσα σ’ αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο. Δυστυχώς 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 άλλοι τραυματίσθηκαν», δήλωσε ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αφγανιστάν.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης είπε επίσης πως ένας καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά του μέσα σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο.

At least 20 people killed and more than 100 injured after an explosion & subsequent shooting in Hazara education center in #Kabul : Reports



Visuals from #Afghanistan pic.twitter.com/U7lJ8Gftxg