Πληγωμένη η βασίλισσα Ελισάβετ από τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle

Ήταν πολύ πληγωμένη, ισχυρίστηκε η έμπιστή της, προσθέτοντας ότι η βασίλισσα είχε πει λυπημένη: “Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει και δεν θέλω να το σκέφτομαι πια”.

Πληγωμένη και εξαντλημένη ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ από την απόφαση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle να παραιτηθούν από τα πριγκιπικά καθήκοντα και το δράμα που ακολούθησε.

Η αείμνηστη βασίλισσα, που πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου, φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε μια φίλη της ότι “ήταν εξαντλημένη από την αναστάτωση που προκάλεσε η απόφασή τους”, όπως γράφει η ειδική επί των βασιλικών θεμάτων, Katie Nicholl, στο αναμενόμενο βιβλίο της “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύει το “Vanity Fair”.

