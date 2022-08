Σαλμάν Ρούσντι: Επίθεση με μαχαίρι στον συγγραφέα στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, ο συγγραφέας που δεχόταν καιρό απειλές για τη ζωή του, για το βιβλίο Satanic Verses (Σατανικοί Στίχοι), δέχτηκε επίθεση κατά την διάρκεια εκδήλωσης.

Ο Ρούσντι μιλούσε σε εκδήλωση σε ινστιτούτο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης όταν ένας άνδρας ανέβηκε τρέχοντας πάνω στη σκηνή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον μαχαίρωσε ή τον γρονθοκόπησε. Λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό ότι ο συγγραφέας μαχαιρώθηκε.

Ο συγγραφέας έπεσε στο έδαφος και ο δράστης ακινητοποιήθηκε, ενώ αργότερα συνελήφθη.

Μαρτυρίες και οπτικό υλικό δείχνουν ότι ο συγγραφέας μεταφέρεται με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, με τραύματα από μαχαίρι.

Μέχρι τώρα δεν έχει γνωστή η κατάσταση της υγείας του συγγραφέα των βιβλίου για τον οποίο ο Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει διάταγμα για τη δολοφονία του επειδή προσέβαλε τον Αλλάχ και το Ισλάμ.

