Πέθανε η φάλαινα Μπελούγκα που είχε παγιδευτεί στον Σηκουάνα

Η φάλαινα Μπελούγκα που εγκλωβίστηκε στον ποταμό Σηκουάνα της Γαλλίας δεν τα κατάφερε τελικά και πέθανε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσής της.

Η ανακοίνωση έγινε από αξιωματούχους στη βορειοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με το BBC, όπου το θηλαστικό τεσσάρων μέτρων (13 πόδια) είχε μεταφερθεί σε φορτηγό-ψυγείο μετά την απομάκρυνση από το νερό. Οι διασώστες είχαν προγραμματίσει να απελευθερώσουν τη φάλαινα βάρους 800 κιλών στη θάλασσα.

Η Mπελούγκα είχε παγιδευτεί στον ποταμό και η υγεία της επιδεινώθηκε αφού δεν κατάφερε να φάει.

LOOK: Firefighters and members of a search and rescue team rescue a Beluga whale that strayed into the Seine river in Saint-Pierre-la-Garenne, France on Wednesday, August 10. : Benoit Tessier/Reutershttps://t.co/8pjthqHbtd pic.twitter.com/mvxJOpAt1b