Σχηματάρι: Ρουμάνος πυροσβέστης έσωσε από τις φλόγες κατσικάκι

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Σχηματάρι δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter η ρουμανική Πυροσβεστική, σύμφωνα με το newsbeast.

Σε αυτό φαίνεται ένας πυροσβέστης ο οποίος έχει στην αγκαλιά του ένα κατσικάκι που το σώζει από τις φλόγες.

Η ρουμανική πρεσβεία στην Αθήνα αναφέρει πως πρόκειται για την «πρώτη αποστολή των Ρουμάνων πυροσβεστών, μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους, στην περιοχή Σχηματάρι».

Image of the day. First mission of the Romanian firefighters, together with their Greek colleagues, in the area of #Schimatari @IGSU_URGENTE_RO @eu_echo @SOSGR112 pic.twitter.com/GuS0Q10XZj