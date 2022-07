Πυροβολισμοί στην Κοπεγχάγη: Για πολλούς νεκρούς κάνει λόγο η αστυνομία. Συνελήφθη 22χρονος

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, ενώ πολλοί είναι και οι τραυματίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχουν θύματα, ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία της Δανίας, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Ο ύποπτος που έχει συλληφθεί είναι ένας 22χρονος Δανός. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι του ενός, είπε ο αστυνομικός διευθυντής Σόρεν Τόμασεν. Οι αρχές δεν μπορούν επίσης να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. Μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη.

«Πολύ σοβαρό» το συμβάν

«Πολύ σοβαρό» χαρακτήρισε το συμβάν με τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s η δήμαρχος της Κοπεγχάγης Σόφι Χ. Άντερσεν. «Δεν ξέρουμε ακόμη με ακρίβεια πόσοι τραυματίστηκαν ή πέθαναν, όμως είναι πολύ σοβαρό», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter. Η δήμαρχος είπε ότι συγκροτήθηκε ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, περίπου 100 άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γύρω στις 19.30 (20.30 ώρα Ελλάδας) οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο είχαν αποκλειστεί και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω. Πάνοπλοι αστυνομικοί εμπόδιζαν τους περιοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η Έμιλι Γιέπεσεν και η Άστριντ Κόφεντ Γιόργκεσεν, 20 ετών και οι δύο, βρίσκονταν μέσα στο Field’s όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. «Δεν καταλάβαινες τι συνέβαινε. Ξαφνικά επικράτησε χάος. Είχαμε καθίσει για να φάμε και ξαφνικά είδαμε ανθρώπους να τρέχουν. Αρχικά σκεφτήκαμε, γιατί τρέχουν αυτοί; Και μετά ακούσαμε τους πυροβολισμούς», είπε η Γιέπεσεν. «Όλοι όσοι βρίσκομασταν στο εστιατόριο στριμωχτήκαμε στην κουζίνα και μετά ακούσαμε τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς», είπε η φίλη της.

Συνελήφθη ένας ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης

Πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά και ένας 22χρονος Δανός συνελήφθη σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Δανίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Κοπεγχάγης. Πάνοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο εμπορικό κέντρο Field’s λίγα λεπτά αφότου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή. Οι αρχές ζήτησαν από όσους βρίσκονταν εκεί να τους στείλουν βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τους και οτιδήποτε άλλη σχετική πληροφορία είχαν.

Στα πλάνα που πρόβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται πολλοί άνθρωποι να τρέχουν για να βγουν έξω από το Field’s.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο έκλεισαν ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή του μετρό, ανέφερε το BBC. Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Έμιλι Γιέπεσεν, είπε στην εφημερίδα Jyllands-Posten: «Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ξαφνικά, επικράτησε χάος».

Η αστυνομία δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τη σύλληψη, ούτε πόσοι είναι οι τραυματίες. Συμβούλευσε μόνο όσους βρίσκονται μέσα στο Field’s να παραμείνουν στις θέσεις τους και να αναμένουν τη βοήθεια των αρχών. Το Field’s λειτουργεί από το 2004 και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στη Δανία.

Ο Βρετανός τραγουδιστής Χάρι Στάιλς επρόκειτο να εμφανιστεί αργότερα σήμερα σε έναν συναυλιακό χώρο που απέχει λιγότερο από 1,5 χιλιόμετρο από το εμπορικό κέντρο. Η εταιρεία Live Nation που διοργανώνει τη συναυλία ανέφερε ότι θα γίνει κανονικά, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αστυνομία, καθώς οι μισοί θεατές είχαν ήδη μπει στον χώρο.

A frantic scene inside a #Copenhagen shopping mall after several people were shot today. Copenhagen police said that one person has been arrested in connection with the shooting at the Field’s shopping mall, which is close to the city’s airport. #Denmark pic.twitter.com/nQe2qYDLCf