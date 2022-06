Πόλεμος στην Ουκρανία: Σοκάρει το βίντεο με την ρωσική πυραυλική επίθεση στο εμπορικό κέντρο

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε ολοσχερώς εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ της κεντρικής Ουκρανίας, αλλά αρνείται τις αναφορές για απώλειες αμάχων, λέγοντας ότι έπληξε στρατιωτικό στόχο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην αεροπορική επιδρομή της Δευτέρας, 25 νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο και 40 αγνοούνται. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ερευνούν το σημείο και οι αρχές αναμένουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Την ίδια ώρα βίντεο – ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι στο πάρκο δίπλα στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη βόλτα τους ενώ ξαφνικά πέφτει ο πύραυλος πάνω στο κτήριο.

Ο άνθρωποι αρχίζουν να τρέχουν τρομαγμένοι και να προσπαθούν να απομακρυνθούν ενώ πέφτει «βροχή» από τα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου.

Video of the Russian Kh-22 missile strike on the shopping mall in Kremenchuk yesterday from a nearby park. https://t.co/jYOp0IduRM pic.twitter.com/XaCJO3G2Nw