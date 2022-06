ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αλαμπάμα - Ένας νεκρός

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών με ένα νεκρό.



Νέο περιστατικό μετά την επίθεση σε σχολείο στο Τέξας, καθώς σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ της Αλαμπάμα σημειώθηκε νέο περιστατικό με έναν νεκρό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως νεκρός είναι ένας άνδρας, ο οποίος πυροβολήθηκε από τον φύλακα του σχολείου Walnut Park Elementary School, που τον αντιμετώπισε ως «ύποπτο» και «πιθανή απειλή».

Στο σχολείο βρίσκονταν σε εξέλιξη τα θερινά προγράμματα για τα παιδιά.

Σύμφωνα με τον σερίφη της Κομητείας του Gadsden, ο άνδρας προσπάθησε να μπει στο σχολείο και εκεί «εξουδετερώθηκε» από τον φύλακα.

Breaking: Police shot and killed a ‘suspicious person’ attempting to enter Walnut Park Elementary School in Gadsden, Alabama. (Via ABC 33/40) pic.twitter.com/EXQy65ItzN