ΗΠΑ: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Καλιφόρνια – Τέσσερις νεκροί

Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Τετάρτη σε περιοχή που καλύπτεται από έρημο στη νότια Καλιφόρνια, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των Πεζοναυτών.

Σύμφωνα με άρθρο στο topontiki.gr, κατά τα πρώτα στοιχεία τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είναι νεκροί και οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την τύχη του πέμπτου.

Marine aircraft crashes in California, killing at least 4 #imperialcounty #california #militaryaircraft #crash #accident #unitedstatesmarine pic.twitter.com/1rTtppefII

Ο στρατός διέψευσε πληροφορίες κατά τις οποίες το αεροσκάφος μετέφερε ραδιενεργές ουσίες όταν συνετρίβη κοντά στο Γκλάμις, 35 χιλιόμετρα από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αεροσκάφος που ανήκει στην 3η πτέρυγα της αεροπορίας Πεζοναυτών συνετρίβη κοντά στο Γκλάμις», είπε ο εκπρόσωπος των Πεζοναυτών στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Στρατιωτικά και πολιτικά σωστικά συνεργεία βρίσκονται επιτόπου. Αντίθετα με τις φήμες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπήρχε πυρηνικό υλικό στο αεροσκάφος», διαβεβαίωσε.

MILITARY PLANE CRASH: MarthaRaddatz reports with details after a military aircraft has reportedly crashed near Glamis, California. https://t.co/wIixdvC4aq pic.twitter.com/SUfHFXrDE0