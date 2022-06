Μπόρις Τζόνσον: Απέτυχε η πρόταση μομφής – Παραμένει πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές των Τόρις με 211 ψήφους υπέρ του έναντι 148, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Sir Graham Brady, πρόεδρος της Επιτροπής 1922 που έλαβε τις επιστολές των βουλευτών, δήλωσε ότι «μπορώ να ανακοινώσω ότι το κοινοβουλευτικό κόμμα έχει εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό», για το αποτέλεσμα της διαδικασίας της πρότασης μομφής και της ψήφου εμπιστοσύνης στον Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με άρθρο στο newsit.gr την ώρα της ανακοίνωσης ακούστηκαν δυνατά και σταθερά χτυπήματα στο γραφείο από τους υποστηρικτές του πρωθυπουργού. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετικό για τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος βγαίνει από τη διαδικασία «λαβωμένος».

Η σύγκριση με την Τερέζα Μέι

Και αυτό γιατί έχει χάσει την υποστήριξη μεγαλύτερου ποσοστού του κοινοβουλευτικού κόμματος από την Τερέζα Μέι, που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και εκείνη μια πρόταση μομφής. Αν και το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της, η ίδια ήταν εκτός πρωθυπουργίας μετά από 8 μήνες.

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει λάβει το 58,8% της υποστήριξης από το Συντηρητικό Κόμμα, με το 41,2% να ψηφίζει κατά της ηγεσίας του. Αυτό το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο από το 63% που έλαβε η Τερέζα Μέι στην πρόταση μομφής το 2018.

Οι βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος ψήφισαν νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (6.6.2022) στην αίθουσα 10 του κοινοβουλίου, με πολλούς από αυτούς να δηλώνουν δημόσια ότι ψήφισαν εναντίον του Μπόρις Τζόνσον.

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι δεν είναι λίγοι οι 148 βουλευτές που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον σημερινό πρωθυπουργό της Βρετανίας. Άλλωστε, 117 ήταν αυτοί που είχαν ψηφίσει κατά της Τερέζα Μέι το 2018, με έναν υπουργό της κυβέρνησης, τον Τζέικομπ Ρις-Μογκ, να δηλώνει ότι «οτιδήποτε λιγότερο από 226 ψήφοι υπέρ του, θεωρούνται αποτυχία».

«Καλό το αποτέλεσμα» δηλώνει ο Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε απόψε ότι η νίκη του στην ψηφοφορία για την πρόταση μομφής, στην οποία το 41% των βουλευτών του κόμματός του τον καταψήφισε, ήταν «πειστική» και «αποφασιστική» και θα επιτρέψει στη χώρα να προχωρήσει προς τα εμπρός.

Ο Τζόνσον είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

«Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ένα πειστικό, αποφασιστικό αποτέλεσμα και αυτό που σημαίνει είναι ότι ως κυβέρνηση μπορούμε να προχωρήσουμε και να επικεντρωθούμε σε πράγματα που ενδιαφέρουν πραγματικά τους ανθρώπους» είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τζόνσον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους βουλευτές των Συντηρητικών που τον στήριξαν και είπε ότι τώρα το κόμμα θα πρέπει να ενωθεί ώστε «να αφήσουμε πίσω μας αυτά στα οποία επικεντρώνονταν τα μέσα ενημέρωσης». «Μας δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την οικονομία», τόνισε.

«Δεν τελειώνει εδώ το πρόβλημα»

Σύμφωνα με αναλυτή του BBC, αυτοί οι 148 Συντηρητικοί βουλευτές πιστεύουν ότι η χώρα θα ήταν καλύτερα χωρίς αυτόν και ότι πρόκειται για μέλη του ίδιου του κόμματός του και όχι για απλούς ψηφοφόρους.

Αν και οι υποστηρικτές του λένε ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική τώρα, το αποτέλεσμα της σημερινής πρότασης μομφής σημαίνει ότι αυτό το ζήτημα δεν θα εξαφανιστεί και ότι ο… «πόλεμος» για την αντικατάστασή του θα συνεχιστεί.

Ο σερ Ρότζερ Γκέιλ, ένας από τους κορυφαίους επικριτές του πρωθυπουργού, δήλωσε στο Sky News μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ότι θα συνεχίσει να αντιτίθεται στον Τζόνσον ως ηγέτης του κόμματος.

«Σχεδόν το 75% όλων των βουλευτών των Τόρις που δεν εξαρτώνται από την αιγίδα του Μπόρις Τζόνσον, ψήφισαν εναντίον του. Αυτό είναι το τέλος για τον Μπόρις Τζόνσον. Το μόνο ερώτημα είναι πόσο καιρό παρατείνεται η αγωνία», γράφει στο Twitter ο Ρόρι Στιούαρτ, πρώην υπουργός των Τόρις που στάθηκε εναντίον του Μπόρις Τζόνσον για την ηγεσία του κόμματος το 2019.

Remove the “payroll” vote - and look at the free vote from backbenchers. Almost 75% of all Tory MPs not dependent on his patronage voted against him. This is the end for Boris Johnson. The only question is how long the agony is prolonged. RestIsPolitics