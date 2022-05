Ουκρανία: Νεκρός Γάλλος δημοσιογράφος σε βομβαρδισμό στην περιοχή Λουχάνσκ

Προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων στην περιοχή Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας διακόπηκαν σήμερα, αφότου ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού επλήγη από θραύσματα ρωσικής οβίδας, σκοτώνοντας έναν Γάλλο δημοσιογράφο, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι.

Όπως έγραψε ο ίδιος στο Telegram, τα θραύσματα διαπέρασαν την θωράκιση του οχήματος, σκοτώνοντας τον διαπιστευμένο Γάλλο δημοσιογράφο που ταξίδευε μέσα σε αυτό.

Ο Γκαϊντάι ανήρτησε μια φωτογραφία δημοσιογραφικής διαπίστευσης που ταυτοποιεί τον δημοσιογράφο.

Πρόκειται για τον Γάλλο δημοσιογράφο Φρεντερίκ Λεκλέρ Ιμόφ, ο οποίος σκοτώθηκε στο Severodonetsk.

«Χτυπήθηκε στο λαιμό από ρωσικά σκάγια οβίδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Χάνα Λιουμπάκοβα.