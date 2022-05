Μόνα Λίζα: Γι'αυτό πέταξα την τάρτα - Τι είπε ο δράστης

Η Τζοκόντα, ο διασημότερος πίνακας στο κόσμο, έγινε στόχος επίθεσης με τάρτα α λα κρεμ στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, χωρίς συνέπειες, αφού βρίσκεται πίσω από θωρακισμένη γυάλινη προθήκη, σύμφωνα με μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα «λερωμένο» με λευκή κρέμα ή σαντιγί.

Μια εξήγηση για το περιστατικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου με την επίθεση στον πίνακα της Μόνα Λίζα έδωσε ένας χρήστης στο Twitter.



Ο χρήστης που ήταν παρών στο περιστατικό, εξήγησε ότι ο δράστης της επίθεσης, ένας νεαρός άνδρας μεταμφιεσμένος σε γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο, επισκέφθηκε το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και την ώρα που προσποιούταν πως θαύμαζε τους πίνακες, πέταξε τάρτα α λα κρεμ και όχι τούρτα όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, στο πιο διάσημο έκθεμά του.

Ο χρήστης ανήρτησε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο άνδρας όρθιος δίπλα στο αμαξίδιο να συνοδεύεται προς την έξοδο από την ασφάλεια του μουσείου. «Υπάρχουν άνθρωποι που καταστρέφουν την Γη. Όλοι οι καλλιτέχνες, σκεφτείτε την Γη. Γι΄ αυτό το έκανα αυτό. Σκεφτείτε τον πλανήτη», λέει ο άνδρας, ντυμένος στα λευκά που φοράει περούκα.

Το προσωπικό ασφαλείας του μουσείου έτρεξε αμέσως και απομάκρυνε τον άνδρα από την αίθουσα, ενώ ο κόσμος τριγύρω συνέχιζε να φωτογραφίζει και να τραβάει βίντεο από το παράξενο περιστατικό. Ευτυχώς το συμβάν έληξε γρήγορα, και χωρίς τη παραμικρή ζημιά για τον πίνακα, ο οποίος καθαρίστηκε αμέσως για να συνεχίσουν να τον θαυμάζουν οι φιλότεχνοι που επισκέφθηκαν το μουσείο.

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM