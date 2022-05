Μακελειό στο Τέξας: Συντετριμμένος ο πάπας Φραγκίσκος – Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

Τη συντριβή τους από την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο του Τέξας που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 19 παιδιά και δύο δασκάλες εξέφρασαν ο πάπας Φραγκίσκος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, επικρίνοντας το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε έκκληση για μεγαλύτερους ελέγχους στα όπλα και το πλήθος των πιστών, που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για να παρακολουθήσει το εβδομαδιαίο κήρυγμα του ποντίφικα, ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

«Είμαι συντρετριμμένος από τη σφαγή στο δημοτικό σχολείο του Τέξας. Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους ενήλικες που δολοφονήθηκαν και για τις οικογένειές τους» είπε ο Φραγκίσκος για την επίθεση στο Τέξας.

«Ήρθε η ώρα να πούμε “φτάνει πια” στη διακίνηση όπλων χωρίς διάκριση. Ας δεσμευτούμε ώστε τραγωδίες σαν αυτή να μην ξανασυμβούν» είπε.

Ο πάπας Φραγκίσκος, όπως αναφέρει το newsbeast.gr έχει συχνά καταφερθεί εναντίον της βιομηχανίας των όπλων. Το 2015 είχε πει ότι όσοι κατασκευάζουν όπλα ή επενδύουν στην βιομηχανία των όπλων είναι υποκριτές αν αυτοχαρακτηρίζονται χριστιανοί.

«Η σφαγή τόσο πολλών αθώων ψυχών και μάλιστα στην πλειονότητά τους μικρών παιδιών στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε του Τέξας πρέπει επιτέλους να οδηγήσει το έθνος μας στην οριστική απόφαση αντιμετώπισης της ένοπλης βίας» έγραψε στα social media, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εκφράζοντας τον βαθύτατο πόνο του για τη χθεσινή τραγωδία.

Όπως σημείωσε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, «αυτή η αιματηρή θυσία παιδιών, που προκάλεσε η κουλτούρα του θανάτου των όπλων, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με την επίκληση “δικαιωμάτων”‘», υπονοώντας το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, όταν αυτήν τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν σχεδόν 400 εκατ. πυροβόλα όπλα, δηλαδή περισσότερα από τους κατοίκους της χώρας.

«Πώς ακριβώς προστατεύεται, όμως, το δικαίωμα των ανθρώπων στη ζωή τους;», αναρωτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος.

The massacre of so many innocent today in Uvalde, TX, must challenge our Nation to finally address gun violence. This bloody sacrifice of children enabled by the death-culture of guns cannot be justified by appeals to “rights.” What of the right to their lives?