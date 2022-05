Μακελειό στο Τέξας: Αυτές είναι οι δύο δασκάλες που σκότωσε ο 18χρονος

Μια παντρεμένη μητέρα 4 παιδιών είναι η δεύτερη δασκάλα που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στο δημοτικό σχολείο στο Τέξας, όπου ένας 18χρονος σκόρπισε τον θάνατο. Η 46χρονη Ίρμα Γκαρσία είναι ένα ακόμη θύμα του Σαλβαδόρ Ράμος, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της και από φίλους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η συνάδελφός της, η 44χρονη Εύα Μιρέλες, επίσης σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη στο Robb Elementary School στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας.

Οι δύο γυναίκες σκοτώθηκαν στο περιστατικό, με τον δράστη να πέφτει επίσης νεκρός, αφού προηγουμένως είχε σκοτώσει και 19 μικρά παιδιά.

Η Γκαρσία δίδασκε επί 23 χρόνια και είχε βραβευτεί ως δασκάλα της χρονιά από το σχετικό τμήμα της πόλης της το 2019.

Second teacher killed in Texas elementary school massacre is named as married mom-of-four https://t.co/0LjfZjXf2Z