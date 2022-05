Συναγερμός στο Λονδίνο: Τεράστια έκρηξη σε γκαράζ λεωφορείων

Συναγερμός για τεράστια έκρηξη σε γκαράζ λεωφορείων στο Λονδίνο.

Μια τεράστια έκρηξη έχει προκαλέσει μεγάλη φωτιά που έχει τυλίξει τουλάχιστον τέσσερα λεωφορεία σε γκαράζ στο Λονδίνο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη μεταφορών στο Λονδίνο και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μια πύρινη λαίλαπα να έχει κατακλύσει τα λεωφορεία.

Σύμφωνα με το BBC, ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως άκουσε έναν «απίστευτο θόρυβο που ακουγόταν σαν αεριωθούμενο αεροπλάνο» και πως είδε ένα λεωφορείο να εκρήγνυται «σε μια μπάλα φλόγας».

Δεν φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες, μέχρι στιγμής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν σπεύσει στο σημείο για να ελέγξουν τη μεγάλη φωτιά.

