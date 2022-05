Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων Ρωσίας και ΗΠΑ για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία, είχαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ και ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγός Μαρκ Μάιλι, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα «αμοιβαίου ενδιαφέροντος», συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, ανέφερε το RIA.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε έξι ημέρες μετά αυτή μεταξύ των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, η πρώτη που έγινε από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#BREAKING Top US, Russian generals speak for first time since Ukraine war began: Pentagon pic.twitter.com/NWhZCxBnr0