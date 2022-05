Φινλανδία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Το φινλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Σάνα Μαρίν για υποβολή αίτησης ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μάτι Βανχάνεν, 188 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της υποβολής αίτησης ένταξης, έναντι 8 βουλευτών που ψήφισαν κατά, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η απόφαση σχετικά με την αίτηση θα διαβιβαστεί στην Ολομέλεια της κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα (17/5) το απόγευμα.

Λίγα λεπτά αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, παρέθεσε σε ανάρτησή του το αποτέλεσμα στο Twitter, χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικό».

