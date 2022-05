H Σουηδία υπέγραψε το αίτημα για ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Με την υπογραφή της υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας που μπήκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης επισημοποιήθηκε το αίτημα της χώρας για ένταξή της στο ΝΑΤΟ παρά τις αντιδράσεις και τις προειδοποιήσεις από τη Ρωσία.

Η υπογραφή του αιτήματος από τον Αν Λίντε έγινε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση με σουηδικά μέσα ενημέρωσης όπως το SVT να κάνουν λόγο για ιστορική στιγμή.

Just signed a historic indication letter to NATO Secretary General jensstoltenberg from the Swedish Government . Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0