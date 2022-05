Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι καταθέτει και επισήμως αίτημα ένταξης της στο ΝΑΤΟ

Όπως αναμενόταν από το βράδυ της Κυριακής, η Σουηδία αποφάσισε να εγκαταλείψει την πολιτική της ουδετερότητας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και προχωρά και επισήμως στην ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο επισήμως, η Σουηδία συντάσσεται με την Φινλανδία και υποβάλλει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση έγινε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Μαγκνταλένα Άντερσον στην Στοκχόλμη.

Η Σουηδή πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή της λέγοντας η απόφαση να εγκαταλείψει η χώρα το δόγμα της στρατιωτικής ουδετερότητας, που αποτελούσε κεντρικό στοιχείο της σουηδικής εθνικής ταυτότητας για περισσότερα από 200 χρόνια, αποτελεί μια ιστορική αλλαγή.

«Θα ενημερώσουμε το ΝΑΤΟ ότι θέλουμε να γίνουμε μέλος της συμμαχίας» είπε η κ. Άντερσον έπειτα από κοινοβουλευτική συζήτηση για την πολιτική ασφάλειας σήμερα.

Η ίδια πρόσθεσε: «Υπάρχει ευρεία πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το καλύτερο για την Σουηδία και τον σουηδικό πληθυσμό είναι να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ».

BREAKING: Sweden officially announces it will apply to become a member of NATO