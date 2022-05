Πούτιν: Θα αντιδράσουμε σε περίπτωση ανάπτυξης στρατιωτικών υποδομών σε Φινλανδία - Σουηδία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί απειλή από μόνη της, αλλά η Μόσχα θα αντιδράσει σε μια επέκταση στρατιωτικών υποδομών στα εδάφη αυτών των χωρών, καθώς οι δύο σκανδιναβικές χώρες πλησιάζουν στην ένταξη στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Μια τέτοια «διεύρυνση του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί άμεση απειλή (…) αλλά η ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών στα εδάφη αυτών των χωρών θα οδηγήσει φυσικά σε απάντηση», είπε ο Ρώσος πρόεδρος στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO).

#Russia|n President Putin:



▪️”We don't have a problem with #Sweden and #Finland.”

▪️”We will react to the expansion of #NATO's military infrastructure to Sweden and Finland.”

▪️”We need to pay extra attention to NATO's plans to increase its global influence.” pic.twitter.com/lUu5TyDaMg