Η Φινλανδία καταθέτει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ – Επίσημη ανακοίνωση

Παρά τις απειλές από τη Ρωσία, παρά τα εμπόδια από την Τουρκία, η Φινλανδία δεν κάνει πίσω για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με άρθρο στο newsit.gr σήμερα Κυριακή (15.05.2022) η πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους με κάθε επισημότητα.

Σε κοινή τους συνέντευξη Τύπου, η Σάνα Μάριν και ο Σάουλι Νιινίστο ανακοίνωσαν αυτό που περίμεναν όλοι.

Ότι η Φινλανδία αποφάσισε να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

«Είναι μία ιστορική ημέρα. Μια νέα εποχή αρχίζει», δήλωσε ο φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

BREAKING: Finland’s president and government have announced that the Nordic country intends to apply for membership in NATO, paving the way for the 30-member Western military alliance to expand amid Russia’s war in Ukraine.