ΗΠΑ: Πολλαπλοί πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο – Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων

Η αστυνομία του Μπάφαλο ανακοίνωσε περιστατικό με μαζικά πυρά σε σούπερ μάρκετ. Ο ύποπτος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης έχει συλληφθεί.

Πολλοί άνθρωποι έχουν πληγεί από σφαίρες, ανακοίνωσε η αστυνομία χωρίς να διευκρινίζει την κατάσταση των θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης έκανε livestream την ώρα της επίθεσης.

#Breaking: #Buffalo Mass shooting.

At least 9 people down at Tops Grocery in Buffalo, New York.

The suspect is under arrested.



Suspect described himself as a white supremacist and #antisemite who hates Israel. pic.twitter.com/52FCwjvm3H