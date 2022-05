Ο Bill Gates έχει κορωνοϊό

Προς ενδεχόμενη… έκπληξη των απανταχού συνωμοσιολόγων, ο Μπιλ Γκέιτς ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό, όπως αναφέρει άρθρο στο topontiki.gr.

Ο 66χρονος συνιδρυτής της Microsoft ανακοίνωσε ο ίδιος, μέσω Twitter, ότι βρέθηκε θετικός στον ιό, σημειώνοντας ότι τα συμπτώματά του είναι ήπια, βρίσκεται σε απομόνωση και ακολουθεί τις συμβουλές των ειδικών.

«Είμαι τυχερός που είμαι εμβολιασμένος κι έχω κάνει ενισχυτική δόση και έχω πρόσβαση σε τεστ και εξαιρετική ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.