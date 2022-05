Ζελένσκι: Πουλήθηκε σε δημοπρασία για 100 χιλιάδες ευρώ η ζακέτα του

Ποσό ρεκόρ έδωσαν κάποιοι αγοραστές για την χακί ζακέτα του Ζελένσκι. Τα χρήματα θα διατεθούν για τον επανεξοπλισμό ιατρικού κέντρου παιδιών στην Ουκρανία.

Η ζακέτα με την οποία εμφανίζεται πλέον δημόσια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο και το χρηματικό ποσό ξεπέρασε τα 100.000 ευρώ.

Πρόκειται για δημοπρασία που διοργανώθηκε από την ουκρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, με το συγκεκριμένο ρούχο να πωλείται για 90.000 λίρες δηλαδή περίπου 105.000 ευρώ. Μάλιστα, πωλήθηκαν και άλλα αντικείμενα, όπως παιχνίδια που δώρισε η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για τον επανεξοπλισμό ειδικού ιατρικού κέντρου για παιδιά, στη δυτική Ουκρανία.

Μάλιστα, στόχος της εκδήλωσης με τίτλο «Brave Ukraine» ήταν «να ειπωθούν οι ιστορίες γενναιότητας που έγιναν θρυλικές κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως και να συγκεντρωθούν πόροι για να υποστηριχθεί αυτή η γενναιότητα», όπως ανέφερε η ουκρανική πρεσβεία σε σχετική ανάρτηση που έκανε στο Twitter.

There was one and only @ZelenskyyUa fleece among the lots. It was sold for £90k pic.twitter.com/Rmxmhp1aeg