Έκτακτη ανακοίνωση του ECDC: Πόσα κρούσματα ηπατίτιδας έχουν καταγραφεί παγκοσμίως

Περίπου 190 περιπτώσεις σοβαρής ηπατίτιδας σε παιδιά έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Νόσων (ECDC).

Η έξαρση αναφέρθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα αυτό τον μήνα και έχει ταυτοποιηθεί σε τουλάχιστον 12 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Αυτή περιλαμβάνει περίπου 40 περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δήλωσε η επικεφαλής του ECDC Αντρέα Αμόν σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή ενημέρωση.

Το ECDC ερευνά τα περιστατικά αυτά παράλληλα με τις εθνικές αρχές και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Παγκόσμιος συναγερμός για τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά

