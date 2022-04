Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στο Αζοφστάλ

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα να επιτίθενται στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, όπου έχουν οχυρωθεί Ουκρανοί μαχητές, δήλωσε ο βοηθός του προέδρου της Ουκρανίας Ολεξίι Αρέστοβιτς.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται εναντίον των αμυντικών γραμμών μας στην περιοχή του εργοστασίου Αζοφστάλ, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη, πυροβολικό... ανοίγοντας πυρ με άρματα μάχης και προσπαθώντας να προωθηθεί με ομάδας εφόδου, παραβιάζοντας την εντολή του ίδιου τους του ανώτατου διοικητή», είπε ο Αρέστοβιτς σε ένα βιντεομήνυμα.

Azovstal still being shelled(probably for psychological effect on the Azov and UAF forces in the tunnels) pic.twitter.com/1cV3RWRsOW