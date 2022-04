Σανγκάη σαν σε ταινία: Αστυνομικοί με στολές Covid, συγκρούονται με το πλήθος

Βάσει της πολιτικής μηδενικής covid-19 που ακολουθεί η Κίνα όποιος βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό μεταφέρεται σε κέντρο καραντίνας, ακόμη κι αν δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ οι γείτονές του παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέρες. Για τον λόγο αυτό, οι ένοικοι των συγκροτημάτων κατοικιών που μετατρέπονται σε χώρους καραντίνας ανησυχούν μήπως κολλήσουν covid-19.

Ένα από τα πιο αυστηρά lockdown έχει επιβληθεί στη Σανγκάη λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Τώρα επίκεντρο του τρέχοντος ξεσπάσματος της επιδημίας είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, η Σανγκάη, με αποτέλεσμα να έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown στην πλειονότητα των 25 εκατομμυρίων κατοίκων της.

Οι Αρχές της πόλης έχουν αρχίσει να μετατρέπουν σχολεία, νεόκτιστα κτίρια κατοικιών, όπως και εκθεσιακά κέντρα σε κέντρα καραντίνας και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 160.000 κλίνες σε περισσότερα από 100 νοσοκομεία εκστρατείας.

Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ όσοι είναι θετικοί στον ιό μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους καραντίνας, από τους οποίους βγαίνουν μόνο μετά από δύο αρνητικά PCR tests.

Χθες, υπήρξαν νέες αντιδράσεις κατοίκων καθώς όπως αναφέρεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή οι Αρχές καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και τα μετατρέπουν σε χώρους καραντίνας για ασθενείς κορονοϊού.

Τα βίντεο είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί. Αστυνομικοί, ντυμένοι με στολές Covid, συγκρούονται με το πλήθος και προχωρούν σε συλλήψεις πολιτών.

Σε ένα περιστατικό που μεταδόθηκε απευθείας στην κινεζική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat, σύμφωνα με το enikos. φαίνονται περίπου 30 άνθρωποι που φορούν προστατευτικές στολές με τη λέξη «αστυνομία» στην πλάτη τους να συγκρούονται με άλλους ανθρώπους έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών και να συλλαμβάνουν τουλάχιστον έναν, ενώ η γυναίκα που μαγνητοσκοπεί τη σκηνή ακούγεται να κλαίει.

Το συγκεκριμένο βίντεο παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προτού κατέβει αιφνιδιαστικά από την πλατφόρμα, η οποία ανακοίνωσε ότι περιείχε «επικίνδυνο περιεχόμενο».

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με το κράτος, αλλά πώς θα νιώθατε αν ζούσατε σε ένα συγκρότημα κτιρίων (…) όπου όλοι έχουν βρεθεί αρνητικοί (στην covid-19) και επιτρέπεται να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο.

