Η Ρωσία προειδοποιεί για επίθεση σε στόχους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα θεωρήσει όλα τα οχήματα που μεταφέρουν όπλα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ σε συνέντευή του στο πρακτορείο TASS.

Οποιεδήποτε απόπειρες της Δύσης να προκαλέσει σημαντική ζημιά στον ρωσικό στρατό ή στους αυτονομιστές συμμάχους της στην Ουκρανία «θα κατασταλούν σκληρά», πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε ότι οι μεταφορές όπλων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που διασχίζουν το ουκρανικό έδαφος θα θεωρηθούν από εμάς ως νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι» δήλωσε ο Ριαμπκόφ σύμφωνα με το TASS.

«Δίνουμε στους Αμερικανούς και άλλους Δυτικούς να καταλάβουν ότι οι προσπάθειες να επιβραδύνουν την ειδική επιχείρηση μας, να προκαλέσουν μέγιστη δυνατή ζημιά στα ρωσικά στρατιωτικά τμήματα και σχηματισμούς στην DPR και την LPR (Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ) θα κατασταλούν σκληρά» δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Η Μόσχα απειλεί να πλήξει στρατιωτικά «κέντρα» διοίκησης και λήψης αποφάσεων στο Κίεβο



Οι Ρώσοι προειδοποιούν ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις αν η Ουκρανία συνεχίσει τις επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, όπως δήλωσε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Ο ρωσικός στρατός απείλησε απόψε να πλήξει κέντρα διοίκησης στο Κίεβο, κάτι που η Μόσχα δεν έχει κάνει προς το παρόν, κατηγορώντας την Ουκρανία για επιθέσεις και δολιοφθορές σε ρωσικό έδαφος.

Συγκεκριμένα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αν οι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος συνεχίσουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα πλήξουν τοποθεσίες στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, όπου βρίσκονται κέντρα λήψης τέτοιων αποφάσεων.

«Βλέπουμε απόπειρες δολιοφθοράς και πλήγματα από ουκρανικές δυνάμεις σε στόχους στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εάν συνεχιστούν τέτοια γεγονότα, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα από τον ρωσικό στρατό σε κέντρα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, τα οποίο ο ρωσικός στρατός έχει αποφύγει μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα το υπουργείο ανέφερε ότι το λιμάνι της Μαριούπολης είναι υπό πλήρη έλεγχο και πως όλοι οι «όμηροι» από πλοία έχουν απελευθερωθεί.

Ουκρανία: Ζελένσκι και Μπάιντεν συζήτησαν για την αμυντική βοήθεια στο Κίεβο και τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν συζήτησαν για επιπλέον αμυντική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο, καθώς και για τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας και τα υπό διερεύνηση «εγκλήματα πολέμου» της Ρωσίας, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Συνεχίστηκε ο διάλογος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αποτιμήσαμε τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Συζητήσαμε για πρόσθετο πακέτο αμυντικής και πιθανής μακροοικονομικής βοήθειας. Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter.

