Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων - Ερτογάν: Φέρετε ευθύνη για τις αποφάσεις σας

Ενώ ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία για 35η μέρα, ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα διεξαχθεί στην Τουρκία

Συγκεκριμένα ο 4ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών που αποσκοπεί στον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία θα λάβει χώρα στη Κωνσταντινούπολη

Ξεκίνησε στις 10:30 η κρίσιμη διαπραγμάτευση ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να βρεθεί λύση και να γίνει κατάπαυση του πυρός

Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν σε ένα ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ πάνω στον Βόσπορο.

Πριν λίγη ώρα έφτασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Ο Τούρκος πρόεδρος καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Μόσχας και του Κιέβου.

Απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι εναπόκειται και στις δύο πλευρές «να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία».

«Η συνέχιση του πολέμου δεν θα ευνοήσει κανέναν. Η ειρήνη θα συνεχίσει να ευνοεί τις δυο χώρες και άλλους. Εσείς, σαν διαπραγματευτές, φέρετε ιστορική ευθύνη για τις αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα», είπε επίσης ο Τούρκος πρόεδρος υποδεχόμενος τους Ουκρανούς και τους Ρώσους διαπραγματευτές.

Ukrainian forces drive Russian army out of a Kiev suburb after clashes. Our correspondent Obaida Hitto has the latest from Lviv pic.twitter.com/293H6DHfnQ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Ο όρος της Μόσχας να αφήσει το Κίεβο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε ερώτηση για το ποια είναι η θέση της Ρωσίας για πιθανή επίθεση με πυρηνικά όπλα ξεκαθάρισε πως «κανείς δεν σκέφτεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Ούτε καν περνάει ως ιδέα».

Την ίδια ώρα, οι Financial Times σημειώνουν σε εκτενές δημοσίευμά τους ότι η Ρωσία «δεν ζητά πλέον η Ουκρανία να αποναζιστικοποιηθεί ενώ η Μόσχα είναι έτοιμη να αφήσει το Κίεβο να ενταχθεί στην ΕΕ εάν παραμείνει στρατιωτικά ουδέτερο έδαφος».

Η εφημερίδα επικαλείται τέσσερις καλά πληροφορημένες πηγές πάνω στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. «Η Μόσχα και το Κίεβο συζητούν για παύση των εχθροπραξιών στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας που θα επέβαλε την εγκατάλειψη της προσπάθειας της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας και την προοπτική ένταξης στην ΕΕ», αναφέρουν οι πηγές.

Το προσχέδιο κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τους FT, δεν περιέχει καμία αναφορά στα τρία από τα βασικά αιτήματα της Ρωσίας που είναι «αποναζιστικοποίηση», «αποστρατιωτικοποίηση» και νομική προστασία της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία.

Νέο μήνυμα Ζελένσκι

Νέο μήνυμα απήθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βράδυ της Δευτέρας, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, τον Ιταλό πρωθυπουργό, Μάριο Ντράγκι και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν.

Η Ουκρανία δεν συμφωνεί με τις παθητικές κυρώσεις κατά της Ρωσία. Δεν θα έπρεπε να αναστέλλονται πακέτα κυρώσεων και (η Δύση) να λέει πως θα απαντήσει σε περίπτωση που κάνουν κάτι τα ρωσικά στρατεύματα».

Από πέρυσι η χώρα ζητούσε προληπτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας για να αποτραπεί η εισβολή, ωστόσο δεν έγινε τίποτα.

«Υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις ότι οι κυρώσεις θα γίνουν αυστηρότερες, όπως το εμπάργκο στην προμήθεια ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη, εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό»

«Πώς κατέληξαν τα πράγματα. Να περιμένουμε χημικά όπλα. Εμείς οι ζωντανοί να περιμένουμε. Δεν αξίζουν όλα όσα έχει κάνει ήδη ο ρωσικός στρατός ένα εμπάργκο στο πετρέλαιο;»

«Εάν τα πακέτα κυρώσεων είναι αδύναμα ή δεν λειτουργούν αρκετά, δημιουργείται μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση στη ρωσική ηγεσία ότι μπορούν να συνεχίσουν με αυτά που κάνουν. Και οι Ουκρανοί το πληρώνουν με τη ζωή τους. Χιλιάδες ζωές».

Παράλληλα, ζήτησε για ακόμη μια φορά όπλα, λέγοντας πως οι χώρες της Δύσης πρέπει να «ενεργήσουν με θάρρος».

«Οι Ουκρανοί δεν πρέπει να πεθάνουν επειδή κάποιος δεν μπορεί να βρει αρκετό θάρρος να παραδώσει τα απαραίτητα όπλα στην Ουκρανία. Ο φόβος σε κάνει πάντα συνένοχο.

Εάν κάποιος φοβάται τη Ρωσία, εάν φοβάται να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις που είναι σημαντικές για εμάς, για να πάρουμε αεροπλάνα, τανκς, απαραίτητο πυροβολικό, οβίδες, καθιστά αυτούς τους ανθρώπους υπεύθυνους για την καταστροφή που δημιούργησαν οι Ρώσοι στις πόλεις μας.

Γιατί αν μπορούσες να βοηθήσεις, έπρεπε να βοηθήσεις».