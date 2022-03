Δηλητηρίαση Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες

Στην σοκαριστική αποκάλυψη πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες, εξαιτίας της δηλητηρίασης έκανε γνωστό δημοσιογράφος του Guardian μέσω twitter επικαλούμενος πηγές με άμεση γνώση για το θέμα.

Ο δημοσιογράφος του Guardian έκανε την ακόλουθη ανάρτηση: Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.