Μπάιντεν: Αν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην Ουκρανία, θα απαντήσουμε

Θα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε αν τα χρησιμοποιήσει. Η φύση της απάντησης θα εξαρτηθεί από τη φύση της χρήσης, δήλωσε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, για το πως θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην εισβολή της στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ» δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: Biden says “we would respond” if Putin uses chemical weapons in Ukraine pic.twitter.com/ZedSwCFR4p — Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2022

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμα ότι ο Πούτιν πόνταρε ότι θα υπάρχει διχασμός στο ΝΑΤΟ, αλλά ποτέ δεν έχει υπάρξει πιο ενωμένο. Παράλληλα, ανέφερε ότι θεωρεί πως η Ρωσία δεν πρέπει να συμμετέχει στους G20, αλλά αυτό είναι μια απόφαση που θα πρέπει να πάρουν όλες οι χώρες που συμμετέχουν.

Ανέφερε ακόμα ότι θα ζητήσουμε η Ουκρανία να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στους G20 ως χώρα – παρατηρητής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε περισσότερα από 400 άτομα και οντότητες που «τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή», συμπεριλαμβανομένων 300 μελών του ρωσικού κοινοβουλίου.

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να παρέχουν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατομμύρια Ουκρανούς που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία» τόνισε.

Το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας με στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια, είπε, καθώς και στην επιβολή «του πιο σημαντικού καθεστώτος οικονομικών κυρώσεων που έχει υπάρξει ποτέ» για να «σακατευθεί» η οικονομία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συνομιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, την περασμένη Παρασκευή, ο Μπάιντεν είπε:

«Του κατέστησα σαφείς τις συνέπειες. Δεν απείλησα, αλλά του κατέστησα σαφείς για να βεβαιωθώ, τις συνέπειες του να βοηθήσει τη Ρωσία».

Ο Μπάιντεν σημείωσε ότι «επισήμανε τον αριθμό των αμερικανικών και ξένων εταιρειών που εγκατέλειψαν τη Ρωσία ως συνέπεια της βάναυσης συμπεριφοράς της». «Έδειξα ότι (ο Σι) θα έθετε τον εαυτό του σε σημαντικό κίνδυνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι η Κίνα κατανοεί ότι το οικονομικό της μέλλον είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένο με τη Δύση παρά με τη Ρωσία» παρατήρησε.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/nato-mpainten-an-o-poutin-ta-xrisimopoiisei-ximika-opla-oi-ipa-tha-apantisoun

