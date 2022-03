Πόλεμος στην Ουκρανία: Μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων πολύ κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Δορυφορικές φωτογραφίες που απεικονίζουν μια μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών οχημάτων (πιθανώς ρωσικών) κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας, δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα από το Maxar.

Όπως έγινε γνωστό τα οχήματα εντοπίζονται εντός της Λευκορωσίας στην πόλη Ντούμπλιν, στην ευρύτερη περιοχή του Γκομέλ, που βρίσκεται δίπλα στα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στις 18 Μαρτίου, ωστόσο είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως πριν μερικές ημέρες τα ουκρανικά μέσα μετέδιδαν εικόνες που έδειχναν ένα μεγάλο κονβόι με ρωσικά στρατιωτικά οχήματα το οποίο κατευθυνόταν προς τα ουκρανικά σύνορα.

Maxar showed a cluster of vehicles (presumably #Russian) near the village of #Dublin, #Gomel region, not far from the Belarusian-Ukrainian border. The pictures are dated March 18, but were published only today. pic.twitter.com/2OCon1nqcq

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

Πηγή: skai.gr