ΗΠΑ: Περίπου δέκα τραυματίες από πυρά στο Άρκανσο

Κάπου δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά χθες Σάββατο το βράδυ έξω από έκθεση αυτοκινήτων στη μικρή πόλη Ντούμας, στο Άρκανσο, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν επιτόπου στην πόλη 4.000 κατοίκων στις 19:25 (τοπική ώρα).

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες (σ.σ. που συγκέντρωσε η πολιτειακή αστυνομία του Άρκανσο), ως και δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από σφαίρες», ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Μπιλ Σάντλερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών, ποιος ή ποιοι ευθύνονται, ούτε ποια ήταν τα κίνητρα.

#BREAKING: Video just coming in of large crowd outside Delta hospital, likely family members of victims. #ARNews pic.twitter.com/GjrcDne96b