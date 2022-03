Πόλεμος στην Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα σε Κίεβο, Λβιβ, Μαριούπολη και Χάρκοβο

Η 23η ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία βρίσκει τις ρωσικές δυνάμεις καθηλωμένες σε διάφορα μέτωπα εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης των Ουκρανών. Οι μεγάλες πόλεις βομβαρδίζονται ασταμάτητα από πυροβολικό, αεροπλάνα, ελικόπτερα και drones και πλήττονται σχολεία, θέατρα και συγκροτήματα κατοικιών. Στο Κίεβο, στην περιοχή Ποντίλσκι, βομβαρδισμός συγκροτήματος κατοικιών σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής δίπλα σε σχολεία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 19 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 4 παιδιά, ενώ περίπου 100 ένοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Οι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τη Μαριούπολη με τη βοήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας ότι μάχες μαίνονται στο κέντρο της πόλης-λιμάνι, στην Αζοφική θάλασσα.

Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη μαζί με τον καμεραμάν Γιάννη Κολιγλιάτη, από το Κίεβο μετέδωσε ότι από την επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών επλήγησαν έξι κτήρια, ένα Γυμνάσιο, ένα Δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο.

Βίντεο από drone που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu δείχνει από ψηλά την μεγάλη καταστροφή που έχει σημειωθεί σε κατοικημένη περιοχή στο Κίεβο.

Επίσης ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν σταθμό επισκευής αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου της Λβιβ στα δυτικά, 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, καταστρέφοντας την εγκατάσταση. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ελβίρα Κρίθαρη από τη Λβιβ, μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για έναν τραυματία.

Οι κάτοικοι ανησυχούν καθώς η επίθεση σημειώθηκε 10 χλμ από το κέντρο της πόλης Λβιβ, που φιλοξενεί τους περισσότερους εσωτερικούς πρόσφυγες από τις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Πάνω από 200.000 εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο εκεί.

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στην Οδησσό όπως μετέδωσε η απεσταλμένη της ΕΡΤ Αλεξία Καλαϊτζή καθώς ήχησαν σειρήνες και μέσα στη νύχτα αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό -όπως είπε η δημοσιογράφος- στις 5 τα ξημερώματα ένας ρωσικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από ρωσικό πλοίο που βρίσκονται ανοιχτά με στόχο την πόλη. Ο πύραυλος αυτός καταρρίφθηκε από την αεράμυνα της πόλης. Βεβαίως υπάρχουν αναφορές για διάσπαρτες εκρήξεις. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από τα ρωσικά στρατεύματα και στο Βοσιντσέκ, στα βόρεια της Οδησσού, όμως οι κάτοικοι έχουν ρίξει τις γέφυρες και είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οι Ρώσοι στρατιώτες.

Την ίδια ώρα, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά η σκληρή γραμμή που ακολουθούν δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Στο μεταξύ, αυτονομιστές ηγέτες στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατήγγειλαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με το πυροβολικό πέντε κοινότητες στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατίας τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, η Ρωσία έχει δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή του Ντονμπάς, στην Ανατολική Ουκρανία.

Τουλάχιστον 816 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 1.333 τραυματίστηκαν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έως τις 17 Μαρτίου, ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) την Παρασκευή.

Συγκλονιστικές είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστών στο Χάρκοβο για να βρούνε διασωθέντες στα ερείπια όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης.



Στο Χάρκοβο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 11 τραυματίστηκαν και ένας παγιδεύτηκε σε πολυόοροφη δομή εκπαίδευσης. Δύο νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης και στην πόλη Κραματορσκ στα ανατολικά.

To Kίεβο συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις με τις φωτιές από τους βομβαρδισμούς να καίνε σπίτια και βιομηχανικούς χώρους σε πολλά σημεία της πόλης.

Aγωνία για τους εγκλωβισμένους στο Θέατρο

Στην κατεστραμμένη Μαριούπολη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ βρίσκεται ειδικό σώμα Ρώσων κομάντο, 130 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από το θέατρο που βομβαρδίστηκε και στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το έργο τους.

Στο μεταξύ, ο Oυκρανός κοινοβουλευτικός Σερχίι Ταρούτα ανέφερε νωρίς σήμερα μέσω Facebook ότι στο θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά βομβαρδίστηκε από ρωσικό αεροσκάφος, κάτι που η Μόσχα διαψεύδει, μιλώντας για ενέργεια εθνικιστών του τάγματος Αζόφ, είχαν καταφύγει ακόμη περισσότεροι άμαχοι από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα. Υποστήριξε ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 1.300 άνθρωποι, επικαλούμενος μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα και διασώθηκαν.

Σύμφωνα με την Oυκρανή βουλευτή Όλγα Στεφανίσινα, περίπου 130 άμαχοι διασώθηκαν χθες. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει απροσδιόριστος, πρόσθεσε μέσω Facebook. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί και τα προβλήματα στις επικοινωνίες κάνουν ιδιαίτερα δύσκολη τη συλλογή πληροφοριών για τους επιζώντες, μία ημέρα μετά την ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά πυρά στην πόλη Μερέφα στα περίχωρα του Χάρκοβου.

Τα τελευταία επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις απώλειες αμάχων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια νέας, έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάνουν λόγο για 726 νεκρούς, περιλαμβανομένων 52 παιδιών, και 1.714 τραυματίες. Όμως ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι κατά πολύ υψηλότερος.

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων είναι και νοσοκομεία, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέροντας ότι έχουν καταγραφεί 43 επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Ukrinform, έχει ανακοινώσει ότι ερευνά 1,720 περιπτώσεις για εγκληματικές ενέργειες του ρωσικού στρατού.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο στρατός περνά στην αντεπίθεση στα προάστια του Κιέβου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση προβληματική αλλά «ελέγξιμη», ενώ αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολη η επίτευξη «προόδου». Επίσης ανέφερε ότι αναφέρονται πλήγματα πυροβολικού βόρεια της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές της πόλης δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Νεκρός ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός

Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός, ο Όλεγκ Μιτάγιεφ, έπεσε νεκρός. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία πρόκειται για τον τέταρτο υψηλόβαθμο αξιωματούχο που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής. Η 23η ημέρα του πολέμου συνεχίζεται με τους Ουκρανούς να ισχυρίζονται ότι έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη δράση των τανκ του ρωσικού στρατού, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform αναφέρει ότι οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν το σύνολο των πυραύλων Kalibr και Iskander.

Σε νέο διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν των έλεγχο αρκετών περιοχών-κλειδιών της χώρας που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις, ενπροειδοποίησε τους μισθοφόρους που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας ότι «θα είναι η χειρότερη απόφαση της ζωής τους».

