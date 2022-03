Ουκρανία - Ζελένσκι: Εκατοντάδες παγιδευμένοι στο θέατρο της Μαριούπολης – Αργούν τα δυτικά όπλα

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια του θεάτρου που βομβαρδίστηκε την Πέμπτη.

Είπε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

Τόνισε ότι σε εξέλιξη οι εργασίες διάσωσης στο χώρο του βομβαρδισμένου θεάτρου στη Μαριούπολης, από όπου μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί ζωντανοί 130 άνθρωποι

Σε μια διαδικτυακή ομιλία, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να εμποδίζουν τις αρχές να δημιουργήσουν αποτελεσματικούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς την περικυκλωμένη πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σχολίασε επίσης ότι οι δυτικές παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία είναι πολύ αργές. «Υπενθυμίζουμε ξανά σε ορισμένους δυτικούς ηγέτες ότι θα είναι μια ηθική ήττα για αυτούς... εάν η Ουκρανία δεν λάβει προηγμένα όπλα» διεμήνυσε.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι οι μάχες έχουν φτάσει στο κέντρο της στρατηγικής σημασίας πόλης, όπου χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι.

Προσευχόμαστε

Περίπου 130 άνθρωποι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από ένα καταφύγιο του Δραματικού Θεάτρου στη Μαριούπολη μετά το ρωσικό βομβαρδισμό, ωστόσο στα υπόγεια του θεάτρου, κάτω από τα συντρίμμια, παραμένουν παγιδευμένoι τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι, δήλωσε την Παρασκευή η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου, Λουντμίλα Ντενίσοβα.

«Από αυτήν την ώρα, γνωρίζουμε ότι έχουν βγάλει 130 άτομα, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία μας, υπάρχουν περισσότερα από 1.300 άτομα που βρίσκονται σε αυτά τα υπόγεια, σε αυτό το καταφύγιο» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Προσευχόμαστε να είναι όλοι ζωντανοί, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για αυτούς» ανέφερε η Ντενίσοβα στον αέρα τηλεμαραθώνιου για τους Ουκρανούς την Παρασκευή. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες να βρουν αμάχους κάτω από τα συντρίμμια του θεάτρου.

Οι εικόνες που έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας από την πολιορκούμενη Μαριούπολη προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό.

Η Μαριούπολη με αρκετούς Έλληνες ομογενείς δεν θυμίζει σε τίποτα την πόλη 23 ημέρες πριν από ρωσική εισβολή.

Αποτελεί μία από τις πολύ σοβαρά πληγείσες περιοχές της Ουκρανίας, με τις συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς να είναι συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, την προηγούμενη Τετάρτη τον πανικό έσπειρε ο ρωσικός βομβαρδισμός στο θέατρο της Μαριούπολης, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες Ουκρανοί, από την αρχή του πολέμου, για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις.

Μέσα από τα συντρίμμια του θεάτρου ανασύρθηκαν ζωντανοί 130 άνθρωποι, ενώ είναι ακόμη άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους..

Η Ιταλία θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση

Η Ιταλία θα είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του θεάτρου της Μαριούπολης μετά την εγκληματική ενέργεια των Ρώσων.

Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε η ανακοίνωση του Ντάριο Φραντσεσκίνι μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter:

«Η Ιταλία είναι έτοιμη να ανοικοδομήσει το θέατρο της Μαριούπολης. Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την πρότασή μου να προσφερθούν στην Ουκρανία οι πόροι και τα μέσα για την ανοικοδόμησή του το συντομότερο δυνατό. Τα θέατρα όλων των χωρών ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα»

Έπειτα, ο Ζελένσκι ανταπέδωσε μέσα από τον δικό του λογαριασμό σε αυτή την πρωτοβουλία καλής θελήσεως και των καλών σχέσεων των δύο λαών με το άμεσο retweet της ανάρτηση του Ιταλού υπουργού.

Στην απάντησή του αναφέρει: «Ευχαριστώ. Δώσατε ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση. Μαζί θα ξαναχτίσουμε τη χώρα μέχρι το τελευταίο τούβλο»

This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

