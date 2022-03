Διακόπηκε ξαφνικά η ομιλία του Πούτιν στο κατάμεστο στάδιο της Μόσχας

Διακοπή ξαφνικά η ζωντανή μετάδοση της ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο στάδιο της Μόσχας Λουζνίκι.

Ο κ. Πούτιν γιόρταζε την επέτειο της κατάληψης της Κριμαίας στο κατάμεστο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας

Θα πετύχουμε όλους τους στόχους μας. Ο πρόεδρος πρόλαβε μόνο να χαιρετήσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση όρος που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να περιγράψει την εισβολή στην Ουκρανία

Ξαφνικά εμφανίστηκαν πλάνα με πλήθη να τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια που παίζονταν στην εκδήλωση.

Το πλήθος κυμάτισε σημαίες και φώναζε «Ρωσία, Ρωσία» ενόσω εκφωνούσε την ομιλία του.

Άγνωστό παραμένει ωστόσο τη ακριβώς συνέβη

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Διαπράχθηκε γενοκτονία στο Ντονμπάς. Στόχος της επιχείρησης στην Ουκρανία είναι να απαλλαχθούμε από αυτή την κατάσταση» είπε στην ομιλία του ο Πούτιν, στη διάρκεια συναυλίας, ενώ σημείωσε για άλλη μια φορά πως οι πολίτες της Κριμαίας έκαναν τη σωστή επιλογή το 2014, καθώς «ήθελαν να ζήσουν στη δική τους, ιστορική γη, τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του και έφυγε από τη σκηνή.

Turns out state TV cut out just before Putin finished the speech. He quoted Fyodor Ushakov, the legendary Tsarist-era admiral who is now the patron saint of Russia’s strategic nuclear bomber fleet, and left. pic.twitter.com/SJHpsyOWI1

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022