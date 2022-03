Στη σέντρα ο Μπάιντεν από τη Μόσχα: Βίντεο τον δείχνει να λέει ότι ο βομβαρδισμός στο Βελιγράδι ήταν δική του πρόταση

Στην αντεπίθεση με φόντο τους αμερικανικούς χαρακτηρισμούς περί «εγκληματία πολέμου» για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πέρασε η Ρωσία βάζοντας στο στόχαστρό της τον Τζο Μπάιντεν.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δημοσιοποίησε στο Telegram ένα βίντεο του 1998 από συνεδρίαση της επιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας.

Στο βίντεο φαίνεται ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να λέει ότι ήταν αυτός που πρότεινε τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας της τότε Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα πάντα με τη Ζαχάροβα, το βίντεο αυτό αφορά ομιλία του Μπάιντεν έναν χρόνο πριν από τον βομβαρδισμό του Βελιγραδίου.

«Πρότεινα τον βομβαρδισμό του Βελιγραδίου. Πρότεινα στους Αμερικανούς πιλότους να πάνε εκεί και να καταστρέψουν όλες τις γέφυρες στον Ντρίνα», φαίνεται να λέει ο Μπάιντεν.

Η Ζαχάροβα επισημαίνει ότι ο Μπάιντεν μιλάει πολύ πριν τον βομβαρδισμό, εξηγώντας ότι το Βελιγράδι τελικά βομβαρδίστηκε.

«Ο Μπάιντεν λέει ότι ήταν αυτός που πρότεινε τον βομβαρδισμό της γιουγκοσλαβικής πρωτεύουσας. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά – μιλάει για αυτό ΠΡΙΝ τον βομβαρδισμό, εξηγώντας ότι αν το Βελιγράδι είχε βομβαρδιστεί, όπως συμβούλεψε, τότε δεν θα είχαν πεθάνει 200 χιλιάδες άνθρωποι στη Βοσνία. Και όλα αυτά τα λέει εκπρόσωπος ενός κράτους που δεν είχε ούτε κοινά σύνορα ούτε κοινή ιστορία με τη Γιουγκοσλαβία».

«Η Γιουγκοσλαβία δεν αποτελούσε άμεση ή έμμεση απειλή για τις ΗΠΑ ή τους πολίτες τους. Απλώς αυτό χρειάζονταν», καταλήγει η Ζαχάροβα.

«Μπορεί να θυμίσει κάποιος στον Μπάιντεν ποιος είναι ο εγκληματίας πολέμου;»

Ο επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Ρογκόζιν, αναδημοσίευσε το βίντεο, υπενθυμίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία εκτιμάται ότι σκότωσαν περίπου 2.500 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 89 παιδιά.

«Μπορεί να θυμίσει κάποιος στον Μπάιντεν ποιος είναι ο εγκληματίας πολέμου;» αναρωτήθηκε ο Ρογκόζιν.

Το βίντεο:

Can Biden be reminded who the war criminal is? In this video, he, Biden, admits that it was he who proposed bombing the peaceful city of Belgrade and sending American pilots to destroy all the bridges on the Danube. pic.twitter.com/zs07Y3sOiV