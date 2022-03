Πόλεμος στην Ουκρανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο δήμαρχος της Μελιτόπολης 5 ημέρες μετά την απαγωγή του

Ελεύθερος αφέθηκε ο δήμαρχος της Μελιτόπολης που είχε πέσει θύμα απαγωγής σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Ο Ιβάν Φεντόροφ αφέθηκε ελεύθερος πέντε ημέρες μετά την απαγωγή του μετά από μια ουκρανική ειδική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κίρυλο Τιμοσένκο, αναπληρωτή επιτελάρχη του Προέδρου Ζελένσκι. Σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά του ως δήμαρχος.

Στο μεταξύ το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καταγγείλει και την απαγωγή του δημάρχου της πόλης Σκαντόφσκ στην Χερσώνα. Επίσης, η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι έχει απαχθεί και ο δήμαρχος της πόλης Ντνιπορούντνι, Γεβγένι Ματβέγιεφ.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα, φέρεται να έχουν απαχθεί ο δήμαρχος Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ και ο αναπληρωτής του, Γιούρι Παλιούχ.Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ελέγχει ολόκληρη την περιοχή της Χερσώνας, αφού κατέλαβε την πόλη από την αρχή της εισβολής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρεται να απήχθησαν Ουκρανοί αξιωματούχοι από την έναρξη του πολέμου.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022