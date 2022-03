Ρώσοι χάκαραν ουκρανικό κανάλι - Μετέδωσαν ότι ο Ζελένσκι ζήτησε παράδοση όπλων

Ρώσοι χάκερ χτύπησαν το ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι Ukraine 24, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Ζελένσκι δημοσίευσε το δικό του βίντεο στο οποίο διαψεύδει τα όσα μεταδόθηκαν στο κανάλι.

Αναφέρεται, μάλιστα, στο χακάρισμα ως παιδική πρόκληση, σύμφωνα με μετάφραση του Newsweek.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι όσα προβλήθηκαν στο κανάλι ήταν από τους χάκερ και αρνήθηκε ότι ζήτησε από τους Ουκρανούς να παραδοθούν.

Στην δήλωση που μεταδόθηκε από τους Ρώσους χάκερ, ο Ζελένσκι φέρεται να είπε ότι συνθηκολογούσε και ότι θα παραδοθεί. Ζήτησε, επίσης, από τους Ουκρανούς να «παραδώσουν τα όπλα», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror. Δεν ήταν σαφές πότε ακριβώς μεταδόθηκε το μήνυμα.

Στο βίντεο διάψευσις ο Ζέλενσκι επέμεινε, ότι μόνο στους Ρώσους θα μπορούσε να ζητήσει να καταθέσουν τα όπλα.

The broadcast of the TV channel Ukraine-24 was hacked, and a fake appeal by Zelenskyy to lay down arms to the military appeared on the running line below pic.twitter.com/TdhLKOP81R

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

