Σε δίκη η Μαρίνα Οβσιανίκοβα - Η πρώτη φωτογραφία της δημοσιογράφου μετά τη σύλληψή της

Η δημοσιογράφος που διέκοψε το δελτίο ειδήσεων του Κρατικού Καναλιού 1 της Ρωσίας για να κάνει αντιπολεμική παρέμβαση παραπέμπεται σε δίκη.

Σύμφωνα με το SkyNews πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στην περιοχή Οστάνκινο της Μόσχας.

Η Οβσιανίκοβα που συνελήφθη αμέσως μετά την ακτιβιστική πράξη της να καταγγείλει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, επί ώρες αγνοούνταν. Η Οβσιανίκοβα προσήχθη για να δικαστεί από το δικαστήριο Ostankino της Μόσχας.

Η Οβσιανίκοβα κατηγορείται για "διοργάνωση μιας μη εξουσιοδοτημένης δημόσιας εκδήλωσης"

Οι εισαγγελείς εξέταζαν εάν θα μπορούσε να τιμωρηθεί βάσει του νέου νόμου που επιφέρει ποινές φυλάκισης έως και 15 ετών, ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο δικαστικές πηγές.

Το BBC, ωστόσο, ανέφερε ότι κατηγορήθηκε για «διοργάνωση μιας μη εξουσιοδοτημένης δημόσιας εκδήλωσης», μια διοικητική κατηγορία που θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 30.000 ρούβλια (240 ευρώ), κοινωνική εργασία ή έως και 10 ημέρες φυλάκιση.

Η πρώτη φωτογραφία της Μαρίνας Οβσινίκοβα

Η ανταποκρίτρια της Washington Post στη Ρωσία, Mary Ilyushina, ανάρτησε tweet με φωτογραφία της Μαρίνας Οβσινίκοβα, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή χθες, όταν έκανε παρέμβαση κατά του πολέμου στο κρατικό κανάλι της Ρωσίας.

Η δημοσιογράφος της Post γράφει: «Η Marina Ovsyannikova, συντάκτρια στο Channel One, η οποία εισέβαλε στο κρατικό τηλεοπτικό στούντιο με μια αντιπολεμική αφίσα, κατηγορείται για διοικητικό αδίκημα βάσει των νόμων για τις διαδηλώσεις και όχι των νόμων για ψεύτικες ειδήσεις. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει έως και 10 ημέρες σύλληψης, αναφέρει το RBC. Εδώ είναι η πρώτη της φωτογραφία από χθες το βράδυ».

Στη φωτογραφία βρίσκεται δίπλα της ο δκηγόρος Γκασίνσκι και την εικόνα έδωσε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος Σεργκέι Μπάνταμσιν.

