Ζελένσκι: Συνειδητοποιούμε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ

Συνειδητοποιήσαμε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Το καταλαβαίνουμε αυτό, είμαστε επαρκείς άνθρωποι, δήλωσε προ ολίγου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για την κατάπαυση του πυρός στη χώρα του συνεχίζεται.

Zelenskyy: "We realized that #Ukraine will not become a member of NATO. We understand this, we are adequate people." " #Kyiv needs new formats of interaction with the West and separate security guarantees" pic.twitter.com/aZRzhj1Yli



«Το Κίεβο χρειάζεται νέες μορφές αλληλεπίδρασης με τη Δύση και ξεχωριστές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αν δεν μπορούμε να μπούμε μέσω των ανοιχτών θυρών, τότε πρέπει να συνεργαστούμε με τις ενώσεις με τις οποίες μπορούμε, οι οποίες θα μας βοηθήσουν, θα μας προστατεύσουν…έχοντας ξεχωριστές εγγυήσεις», εξήγησε περαιτέρω, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Η 20η μέρα του ουκρανικού ηρωισμού. Η αληθινή ελευθερία έχει πάντα κόστος. Τα υπόλοιπα είναι αμετάβλητα. Η Ρωσία πολεμά μόνο με ειρηνικές πόλεις, καταστρέφοντάς τες τη νύχτα με πυραύλους. Ο στρατός μας χτυπά τους Ρώσους προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι εταίροι παραμένουν στην άκρη, φοβούμενοι να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες», σχολίασε σε έντονο ύφος ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε νωρίτερα την Τρίτη (15/3).

The 20th day of heroism. True freedom always comes at a cost. The rest is unchanged. Russia fights only with peaceful cities, destroying them at night with missiles. Our army beats Russians in all directions. Partners still stand aside, afraid of becoming global leaders. pic.twitter.com/VzwlVNHIPX