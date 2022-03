Άρχισαν ξανά οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας – Ζελένσκι: Δεν μπορούμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ

Άρχισαν ξανά οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, που είχαν διακοπεί χθες, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για 20ή ημέρα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ουκρανία άρχισαν ξανά και βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και διαπραγματευτής, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

“Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Άρχισαν ξανά οι διαβουλεύσεις για την κύρια πλατφόρμα των διαπραγματεύσεων. Γενικά θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων από το έδαφος της χώρας”, ανέφερε στο Twitter ο Ποντολιάκ.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…

Παραδοχή Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και πρέπει να το αποδεχτούμε»

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη συνεδρίαση των ηγετών της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (JEF) στο Λονδίνο το πρωί της Τρίτης, παραδέχθηκε πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το καταλαβαίνουμε. Είμαστε λογικοί άνθρωποι. Για χρόνια μας έλεγαν για υποτιθέμενες "ανοιχτές πόρτες", αλλά ακούγαμε επίσης ότι δεν μπορούμε να μπούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό πρέπει να να γίνει δεκτό» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σημειώνεται πως η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν, στους όρους που φέρεται να θέτει για την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών στα ουκρανικά εδάφη.

Στη διάρκεια της ίδιας τοιποθέτησης, ο Ζελένσκι έστειλε νέο μήνυμα στους ηγέτες της Βόρειας Ευρώπης, καλώντας για περισσότερη υποστήριξη στον αγώνα της χώρας, ενώ προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να στοχεύσει άλλα μέρη της Ευρώπης.

«Μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή, μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη δολοφονία ανθρώπων», είπε, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί».

«Γιατί αλλιώς, θα έρθουν σε εσάς» συμπλήρωσε.

Zelenskyy: "We realized that #Ukraine will not become a member of NATO. We understand this, we are adequate people."



"#Kyiv needs new formats of interaction with the West and separate security guarantees" pic.twitter.com/aZRzhj1Yli