Ζελένσκι σε ηγέτες της βόρειας Ευρώπης: Βοηθήστε τον εαυτό σας βοηθώντας εμάς

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια, βοηθώντας την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνεδρίαση των ηγετών της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (JEF) στο Λονδίνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καλώντας τους να αποστείλουν περισσότερα όπλα.

«Είμαστε όλοι οι στόχοι της Ρωσίας και όλα θα είναι εναντίον της Ευρώπης εάν η Ουκρανία δεν αντέξει, άρα θα ήθελα να σας ζητήσω να βοηθήσετε τον εαυτό σας, βοηθώντας εμάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στους ηγέτες.

«Γνωρίζετε το είδος του οπλισμού που χρειαζόμαστε...χωρίς τη στήριξή σας θα είναι πολύ δύσκολο, είμαι πολύ ευγνώμων, αλλά θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα...Πραγματικά ελπίζω ότι θα είστε σε θέση να βελτιώσετε αυτό το πλαίσιο και θα δείτε πώς αυτό θα προστατεύσει την ασφάλειά σας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός φιλοξενεί σύνοδο των ηγετών της Βόρειας Ευρώπης για να συζητήσουν την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a "moral stance" against the Russian invasion of Ukraine, saying it's easier to stop the "Russian war machine" together - 'or else they will also come to you'.



