Nordic Monitor: Τούρκοι χειριστές στα drones που χτυπούν τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Τούρκοι φαίνεται ότι χειρίστηκαν τουρκικής κατασκευής drones του ουκρανικού στρατού για να καταστρέψουν ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Νordic Monitor.

Oπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα του Τούρκου αυτοεξόριστου δημοσιογράφου, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, σε βίντεο που δημοσίευσε αρχικά στο Facebook ο επικεφαλής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέριι Ζαλούζνι στις 13 Μαρτίου και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να ακούγονται από το βάθος φωνές στα τουρκικά, «πιθανότατα από Τούρκους χειριστές που κατεύθυναν το drone από τη βάση του για να ρίξει βόμβα σε φερόμενη μονάδα ρωσικού πυροβολικού, χωρίς να αναφέρεται η τοποθεσία.

Στο βίντεο της επίθεσης του drone ακούγονται φράσεις στα τουρκικά, όπως «ωραία, πολύ καλά, έτσι… Σταμάτα εκεί.. ΟΚ παιδιά, πολύ καλύτερα… το ενεργοποιούμε [τώρα]». Το βίντεο αποκαλύπτει, σύμφωνα με το Nordic Monitor, ότι κάποιο άτομο σε επιτελική θέση που μιλά τουρκικά ακούγεται να δίνει οδηγίες σε Τούρκο χειριστή και κάνει σχόλια για τη θέση του drone, ενώ δίνει τη διαταγή για τη ρίψη της βόμβας.

(EXCLUSIVE)



Turkey deployed personnel to operate armed drones in targeting Russian military in Ukraine https://t.co/GBwlBYuTEt pic.twitter.com/alS0y23ikx

— Nordic Monitor (@nordicmonitor) March 14, 2022



Σύμφωνα πάντα με το Nordic Monitor, δεν αποτελεί έκπληξη η επιστράτευση Τούρκων χειριστών για τα drones, καθώς ο Ουκρανικός στρατός ίσως να μην έχει ακόμη εξοικειωθεί στη λειτουργία τους ή την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση τους στις εμπόλεμες ζώνες. «Εφόσον το βίντεο και ο ήχος είναι γνήσια, ίσως συνιστά την πρώτη ένδειξη που επιβεβαιώνει την άμεση εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας», αναφέρει το Nordic Monitor, σημειώνοντας ακόμη ότι η χρήση των τουρκικής κατασκευής drones καθώς και Τούρκων χειριστών στο εξωτερικό απαιτεί την άδεια της τουρκικής κυβέρνησης και ειδικά των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας στην Άγκυρα.

Προηγουμένως η ιστοσελίδα ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες της τουρκικής Baykar Makina, που κατασκευάζει τα στρατιωτικά drones Bayraktar TB2, είχαν εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στις 25 Φεβρουαρίου.